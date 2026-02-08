On s’en serait bien passé : Lyon, ville la plus embouteillée de France

Selon le dernier Traffic Index de TomTom, Lyon est devenue en 2025 la ville la plus embouteillée de France, avec un taux moyen de congestion de 47,2 %.

Une place dont la majorité écologiste se serait bien passée. Selon le dernier Traffic Index de TomTom, Lyon a décroché en 2025 un titre peu enviable : celui de ville la plus embouteillée de France. Une place sur le podium calculée sur la base d’un indice mesurant l’augmentation des temps de parcours par rapport à une situation de circulation fluide. Résultat, avec un taux moyen de congestion de 47,2 %, la ville est de plus en plus bouchée puisque ce chiffre s’élevait à 46,5 % en 2024. Il faudrait ainsi en moyenne 27 minutes et 30 secondes pour faire 10 kilomètres entre Rhône et Saône.

Le classement s’appuie sur des données de plus de 600 millions de systèmes de navigation à travers le monde. Après Lyon, viennent Paris et Marseille. Des moyennes qui masquent toutefois des disparités : aux heures de pointe, la congestion atteint 80 % le matin et frôle les 90 % en fin de journée, notamment entre 17 h et 18 h, les jeudis et vendredis étant les journées les plus critiques. Un bilan noir pour les automobilistes du quotidien : une personne effectuant quotidiennement un aller-retour domicile-travail de 20 kilomètres perd en moyenne 242 heures par an dans les bouchons. Une durée qui correspond à plus de dix jours entiers perdus, en hausse de cinq heures par rapport à l’an dernier. Une situation liée à plusieurs facteurs, avance le porte-parole de TomTom, Vincent Martinier, pointant les chantiers dans le centre de Lyon, la suppression des voies de circulation et la réduction de la vitesse autorisée. De quoi alimenter le débat sur la place de la voiture en ville alors que la campagne des municipales bat son plein. Pour rappel, malgré ces chiffres, le trafic routier est en baisse de -22 % à Lyon en comparaison avec 2019, d’après les données de la Métropole de Lyon.

