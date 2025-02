Exposition : Vénissieux, ville sublimée !

Le centre d’art Madeleine-Lambert expose le travail de Guénaëlle de Carbonnières E Vitrum et Concreto (de verre et de béton) réalisé dans le cadre d’une résidence de trois mois qui nous plonge dans le passé et le présent de Vénissieux où elle s’intéresse à l’évolution des grands ensembles en milieu urbain, évoquant leurs destructions passées et à venir.

Elle a choisi d’explorer le plateau des Minguettes, son histoire sociale et humaine, à travers les rencontres et l’architecture. C’est ici l’occasion de découvrir de nouvelles œuvres où elle mêle des pratiques contemporaines – le verre sérigraphié – à d’autres plus ancestrales comme la gomme bichromatée, le sténopé, incorporant par l’utilisation de procédés photographiques analogiques les matériaux de la ville moderne (verre et béton) sans opposer industrie, création contemporaine et arts appliqués.

© Guénaëlle de Carbonnières

Réalisée avec la complicité de Mélanie Faucher, artiste et vitrailliste, l’exposition exprime le regard qu’elle pose sur un espace urbain qui, tout en affichant une architecture monumentale, respire une certaine vulnérabilité qu’elle met en exergue par sa pratique, isolant les matériaux qu’elle retravaille, morcelle et réagence pour créer des sculptures sublimant ces grands ensembles.

E Vitrum et Concreto - Guénaëlle de Carbonnières – Du 1er février au 12 avril au centre d’art Madeleine-Lambert à Vénissieux – venissieux.fr