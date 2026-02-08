Municipales à Lyon : la droite dénonce le "détournement" de fonds publics versés à des associations

Le groupe Coeur lyonnais au Conseil municipal de Lyon estime que certaines associations ayant perçu des subventions les utilisent "pour mener une campagne politique agressive, ciblant explicitement un candidat à l’élection municipale, Jean-Michel Aulas."

Est-ce le début d’une nouvelle polémique à l’approche des élections municipales ? Dans un communiqué diffusé samedi 7 février, le groupe porté par Jean-Michel Aulas, Coeur lyonnais, au Conseil municipal demande en effet à Grégory Doucet, maire de Lyon, et Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon, le remboursement "immédiat" de subventions versées à plusieurs associations écologistes et dénonce un "détournement" de fonds publics.

"Campagne politique agressive" contre Jean-Michel Aulas

Selon le groupe, ces structures, dont Alternatiba, auraient perçu depuis le début du mandat "des dizaines de milliers d’euros d’argent public, officiellement pour des actions d’intérêt général et de sensibilisation climatique", mais qui, à quelques semaines du scrutin, "utilisent désormais leurs moyens, leurs réseaux et leur notoriété pour mener une campagne politique agressive, ciblant explicitement un candidat à l’élection municipale, Jean-Michel Aulas", accuse-t-il.

Méthode nauséabonde des proches des écologistes contre notre campagne.



Je comprends mieux les très nombreuses subventions accordées pendant six ans par la Ville de Lyon et la Métropole à ces associations. https://t.co/VAQFMa5wfe — Pierre OLIVER (@poliver69) February 7, 2026

Et d’ajouter : "Conférences partisanes, campagnes de communication hostiles, affichages sauvages, actions coordonnées : il ne s’agit plus d’engagement associatif, mais de propagande électorale assumée. Une propagande qui, de surcroît, génère des coûts supplémentaires pour la collectivité, notamment en matière de dégradations et de nettoyage de l’espace public."

"Ce serait risible si cela ne s'inscrivait pas dans une attaque contre les libertés associatives"

Coeur lyonnais dénonce une "situation grave et choquante", alors que "des centaines d’associations sportives, culturelles, éducatives et de quartier ont vu leurs subventions diminuer tout au long du mandat, au nom de prétendues contraintes budgétaires." Accusant les exécutifs écologistes et les associations de "détournement manifeste de l’esprit des subventions publiques", le groupe demande également une transparence "totale sur l’ensemble des aides versées aux associations depuis 2020 par la Ville et la Métropole" ainsi que "l’arrêt immédiat de toute utilisation de fonds publics à des fins de campagne électorale" avant que la justice ne soit saisie, menace-t-il enfin.

Une attaque balayée par la maire du 1er arrondissement, Yasmine Bouagga (Les Écologistes), qui estime que "ce serait risible, si cela ne s'inscrivait pas dans une attaque anti-democratique contre les libertés associatives.", ironise-t-elle sur X. Précisant dans le même temps : "La droite s'excite contre une association pour la justice climatique tant soutenue par la mairie écolo qu'elle a reçu l'an dernier 1 000 euros de subventions pour formation VSS (violences sexistes et sexuelles : Ndlr), conclut-elle.

La droite s'excite contre une asso pour la justice climatique tant soutenue par la mairie écolo qu'elle a reçu l'an dernier ... 1000€ de subs pour formation VSS.

Ce serait risible, si cela ne s'inscrivait pas dans une attaque anti-democratique contre les libertés associatives. pic.twitter.com/6thvNhnww0 — Yasmine Bouagga (@yasminebouagga) February 7, 2026

