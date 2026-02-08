Adolescente agressée à Saint-Genis-Laval : les deux suspectes placées sous contrôle judiciaire

Les deux adolescentes de 14 ans suspectées d’avoir agressé une collégienne à Saint-Genis-Laval ont été placées sous contrôle judiciaire après avoir été déférées samedi 7 février.

Deux adolescentes de 14 ans soupçonnées d'avoir agressé le 30 janvier une collégienne à Saint-Genis-Laval, près de Lyon, et diffusé en ligne une vidéo de la scène, ont été déférées samedi et placées sous contrôle judiciaire, a indiqué le parquet de Lyon. Les deux adolescentes mises en cause ont été présentées à un juge des enfants et l'une d'elles "a fait l’objet d’un placement en centre éducatif fermé", précise-t-il encore.

Elles seront jugées en mai pour violences aggravées par trois circonstances (réunion, sur mineur de moins de 15 ans, et à proximité d'un établissement scolaire) et diffusion de l’enregistrement d’images de l'agression. Une des deux agresseuses présumées et sa famille, installées sur la commune, sont "défavorablement connues" des autorités, a précisé jeudi à l'AFP une source municipale.

La famille de la victime se porte partie civile

Le 30 janvier, vers 16H30, une élève de 13 ans qui sortait du collège Jean-Giono à Saint-Genis-Laval avait été rouée de coups par deux adolescentes extérieures à l'établissement, avait détaillé le rectorat. Une vidéo de l'agression, montrant une fille assénant plusieurs coups de pied dans la tête de l'adolescente à terre, avait été diffusée sur les réseaux sociaux. La jeune fille avait perdu connaissance et avait dû être hospitalisée.

La famille de la victime, qui a porté plainte, "se constituera partie civile dès qu'un juge d'instruction ou des enfants sera saisi", avait indiqué son avocat Jean-François Barre.

