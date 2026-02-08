Un incendie se déclare dans un immeuble de Villeurbanne, quatre personnes évacuées

Samedi 7 février, un incendie s’est déclaré dans un immeuble du boulevard Eugène Réguillon, à Villeurbanne. Quatre personnes ont été évacuées, mais aucun blessé n’est à déplorer.

L’incident aurait pu avoir de bien plus importantes conséquences. Il était environ 17h30 hier, samedi 7 février, lorsque les secours ont été appelés pour un feu d’appartement dans un immeuble du boulevard Eugène Réguillon, à Villeurbanne, indiquent nos confrères du Progrès.

Rapidement dépêchés sur place, les pompiers ont été obligés de sortir la grande échelle afin d’évacuer les trois occupants de l’appartement. Tous ont seulement été incommodés par les fumées.

L’appartement situé au-dessus de l’habitation sinistrée a également été touché et, au total, 7 personnes ont dû être relogées. L’origine de l’incendie est encore inconnue.