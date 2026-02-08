Actualité
Lyon’s Czech midfielder Pavel Sulc #14 celebrates with his teamates after scoring his team’s second goal during the French Cup round of 64 football match between Olympique Lyonnais (OL) and Saint-Cyr-Collonges at the Groupama Stadium in Lyon, south eastern France on December 21, 2025. (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Ligue 1 : malgré l’expulsion d’Endrick, l’OL parvient à décrocher la 3e place du podium

  • par Clémence Margall

    • L’Olympique lyonnais affrontait Nantes samedi 7 février dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1. En difficulté et réduit à 10 après l’expulsion d’Endrick, l’OL s’est imposé 1 but à 0.

    Au terme d’un match mitigé et compliqué pour les Lyonnais, les hommes de Paulo Fonseca sont finalement sortis victorieux de leur match face à Nantes samedi 7 février. Dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais ouvrait le score à la 25e minute après un corner d’Afonso Moreira, dévié intelligemment par Pavel Sulc.

    Mais lors de la deuxième mi-temps, les Lyonnais se sont montrés plus fragiles, mais soutenus par les belles performances de Moreira et de la jeune recrue Noah Nartey, avant d’être finalement réduits à 10 après l’expulsion d’Endrick à la 58e minute en raison d’un mauvais coup porté à la cheville de Tabibou, sorti sur une civière. Nantes n’a d’ailleurs pas manqué d’occasion, mais pas de quoi rattraper le court écart qui le séparait de Lyon.

    Avec cette victoire l’OL parvient donc à s’emparer de la 3e place du podium, mais parviendra-t-il à y rester ? Réponse ce dimanche soir après le choc PSG - OM à 20h45.

    à lire également
    Nuages et éclaircies
    Météo : une journée nuageuse accompagnée d’une légère baisse des températures ce dimanche à Lyon 

