Image d’illustration de la police judiciaire. (Photo Riccardo Milani / Hans Lucas via AFP)

Enlèvement d'une magistrate et de sa mère pour de la cryptomonnaie en Isère : cinq personnes interpellées

  par la rédaction avec AFP

    • Après l’enlèvement d’une magistrate et de sa mère le 5 février contre de la cryptomonnaie en Isère, cinq personnes, dont une femme, ont été interpellées, annonce le parquet de Lyon.

    Après l'enlèvement jeudi 5 février d'une magistrate de 35 ans et de sa mère aux alentours de 2h50 à leur domicile situé près de Grenoble, en Isère, le parquet de Lyon annonce à l’AFP ce dimanche que cinq personnes, dont une femme, ont été interpellées et se trouvent en garde à vue.

    Pour rappel, après une première alerte donnée par les voisins, le compagnon de la victime, associé dans une start-up lyonnaise de cryptomonnaie, aurait reçu une photo de sa campagne assortie d'un message demandant le versement d'une rançon en cryptomonnaie, et menaçant de mutiler les victimes si cette dernière n'était pas rapidement versée.

    Les victimes retrouvées blessées

    Le parquet de la GIR (Groupe interministérielle de recherche) de Lyon s’était saisi dès 8h30 de l'enquête initiée par le parquet de Grenoble "portant sur les infractions d'arrestation enlèvement, séquestration de plusieurs personnes en bande organisée participation à une opération de malfaiteur en vue de la préparation d'un crime en bande organisée", a indiqué vendredi le procureur lors d’une conférence de presse.

    Les deux femmes avaient été retrouvées blessées vendredi dans le sud-est de la France après avoir été séquestrées pendant une trentaine d'heures. Elles avaient réussi à s'extraire du garage de la commune Bourg-lès-Valence où elles étaient enfermées. Ces dernières avaient profité de l'absence de leurs ravisseurs pour se détacher et appeler de l'aide en tapant sur la porte du garage.

    Municipales à Lyon : la droite dénonce le "détournement" de fonds publics versés à des associations

