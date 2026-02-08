Pollution : la qualité de l’air se dégrade ce dimanche à Lyon 

Vue sur les tours Incity, Oxygène et Part-Dieu De Lyon. @WilliamPham

L’absence de vent favorise la concentration en multi-polluants dans l’atmosphère ce dimanche 8 février et la qualité de l’air se dégrade à Lyon.

Si le ciel est couvert ce dimanche 8 février, l’absence de vent maintient une concentration en multi-polluants plus importante dans l’atmosphère, dégradant ainsi la qualité de l’air, indique l’observatoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes.

Les grands axes de circulation autour de la métropole lyonnaise seront toutefois particulièrement touchés au cours de la journée, notamment par une pollution aux particules fines PM 2.5 et PM 10. La qualité de l’air sera donc mauvaise entre 18 heures et 22 heures.