Actualité
Vue sur les tours Incity, Oxygène et Part-Dieu De Lyon. @WilliamPham

Pollution : la qualité de l’air se dégrade ce dimanche à Lyon 

  • par Clémence Margall

    • L’absence de vent favorise la concentration en multi-polluants dans l’atmosphère ce dimanche 8 février et la qualité de l’air se dégrade à Lyon. 

    Si le ciel est couvert ce dimanche 8 février, l’absence de vent maintient une concentration en multi-polluants plus importante dans l’atmosphère, dégradant ainsi la qualité de l’air, indique l’observatoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. 

    Les grands axes de circulation autour de la métropole lyonnaise seront toutefois particulièrement touchés au cours de la journée, notamment par une pollution aux particules fines PM 2.5 et PM 10. La qualité de l’air sera donc mauvaise entre 18 heures et 22 heures. 

    à lire également
    Un incendie se déclare dans un immeuble de Villeurbanne, quatre personnes évacuées

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Pollution : la qualité de l’air se dégrade ce dimanche à Lyon  11:25
    Un incendie se déclare dans un immeuble de Villeurbanne, quatre personnes évacuées 10:49
    Avalanche PGHM secours en montagne
    Trois départements d’Auvergne-Rhône-Alpes toujours en vigilance jaune avalanches   10:12
    Ligue 1 : malgré l’expulsion d’Endrick, l’OL parvient à décrocher la 3e place du podium 09:35
    Nuages et éclaircies
    Météo : une journée nuageuse accompagnée d’une légère baisse des températures ce dimanche à Lyon  09:00
    d'heure en heure
    Laurent Solly, le Lyonnais du mois 07/02/26
    Edouard Raffin, tête de liste de la gauche aux élections municipales à Rillieux-la-Pape.
    Municipales à Rillieux : après la garde à vue d’Édouard Raffin, plusieurs élus quittent la liste d’union de la gauche 07/02/26
    Gare SNCF Lyon TGV
    Lyon : elle est condamnée pour avoir frappé et craché sur des policiers lors d’un contrôle SNCF 07/02/26
    Cedat Belouassa-Cherifi Kimelfeld Benzéma Grospiron Bonnot
    Ils ont osé le dire ! 07/02/26
    Trottinette électrique
    Lyon : un homme grièvement blessé dans un accident de trottinette 07/02/26
    Laurent Gerra, dans son restaurant Léon de Lyon, en octobre 2022
    Laurent Gerra et le groupe Bocuse mettent fin à leur partenariat chez Léon de Lyon 07/02/26
    Ripaille restaurant lyon
    Article payant Le restaurant du mois à Lyon : Ripaille 07/02/26
    nageurs Lyon Rhône
    Lyon : l'image du mois 07/02/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut