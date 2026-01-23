Quatre excellents comédiens, une intrigue sans répit, une mise en scène ingénieuse pour une relecture nécessaire du texte de Shakespeare. Si vous ne le connaissez pas encore, Mesure pour mesure est un spectacle à voir absolument. C’est au TNP jusqu’au 6 février.

Lauréat 2024 du prix Incandescences et déjà plusieurs fois donné à voir sur les scènes lyonnaises, Mesure pour Mesure a déjà fait l’unanimité de la critique et du public depuis sa création en 2023.

Cette adaptation de la comédie de Shakespeare met en œuvre des moyens plutôt minimalistes. Avec quatre comédiens pour une dizaine de rôle et un dispositif de scène à l’économie, la metteuse en scène Lucile Lacaze reprend en quelque sorte les préceptes du dramaturge anglais pour mieux faire résonner son texte avec les questionnements de notre époque.

Shakespeare situe cette intrigue à Vienne, où une grande liberté des mœurs règne. Prostitution et péché de chair sont au centre des préoccupations morales du pouvoir. S’absentant mystérieusement pour un temps, Le duc de Vienne confie la régence au très puritain Angelo dont le zèle va condamner à mort le jeune Claudio, surpris dans une relation extra-conjugale.

Avertie de son sort, sa sœur Isabella va tenter de plaider la cause de Claudio auprès d’Angelo. Ce dernier va tomber sous le charme de la jeune religieuse et tente d’échanger la vie de son frère contre la virginité de la jeune femme. Mais un étrange moine va tenter de dénouer les fils de ce chantage immoral…

La performance des comédiens – qui réussissent à nous convaincre dans les multiples rôles qu’ils endossent - est servie par une mise en scène au rythme effréné, qui laisse peu de répit. Cette justesse et cette grande fluidité dans le jeu permettent de mieux servir le propos. Comme souvent dans l’œuvre de Shakespeare, le péché et la vertu se répondent. Ici, le jeu de miroir autour de la pure Isabella devenue une proie des hommes, vient révéler le vrai visage des protagonistes. Y compris dans un dénouement qui vient rappeler que la toute-puissance masculine aime aussi se draper dans des habits de vertu.

Mesure pour mesure, au TNP (Villeurbanne) jusqu’au 6 février.