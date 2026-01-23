Actualité
Bruno Bernard / Inauguration 1km Voies Lyonnaises
Bruno Bernard / Inauguration 1km Voies Lyonnaises ©Romane Thevenot

Lyon : s'il est réélu, Bruno Bernard nommera un vice-président en charge de la gestion des travaux

  • par Nathan Chaize
  • 1 Commentaire

    • Le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard promet une meilleure gestion des travaux s'il est élu pour un second mandat.

    À l'occasion de ses voeux à la presse, le président écologiste de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard a indiqué aux journalistes qu'un vice-président en charge de la gestion des travaux serait nommé s'il était réélu au mois de mars.

    "Nous aurons la capacité de mieux étaler les travaux"

    Le candidat de la gauche aux élections métropolitaines était interrogé sur les travaux qu'engendreraient ses projets de requalification de la Rive droite du Rhône et de nouvelles lignes de transports en commun dans l'ouest lyonnais et sur le plateau nord. Un sujet de crispation depuis plusieurs mois liée à la multiplication des chantiers sur le territoire.

    "Il faut se rappeler que nous sommes arrivés en responsabilité en période de Covid. Nous avons concerté longuement, trop pour certains, pas assez pour d'autres et un certain nombre de projets ont été lancés en même temps à partir de 2023", a-t-il rappelé, tenant à indiquer que la situation serait différente en cas de second mandat.

    "Nous avons des projets en cours prêts à être lancés. Les marchés seront signés au lendemain de l'élection. Nous aurons la capacité de mieux étaler les travaux et nous aurons un vice-président en charge de la gestion des travaux", a encore détaillé Bruno Bernard, indiquant par ailleurs vouloir "être un peu plus ferme avec les concessionnaires et les partenaires pour mieux piloter les chantiers".

    JO 2030 : nouveau coup dur pour le Cojop qui perd encore un cadre

