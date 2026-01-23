Lyon : une famille séquestrée, la mère forcée de remettre la recette de son commerce

Dans la soirée de jeudi 22 janvier, une famille a été séquestrée chez elle par deux individus. L’un d’entre eux a forcé la mère de famille à se rendre jusqu’à son commerce pour lui remettre la caisse.

Cette famille du 9e arrondissement a connu une soirée d’horreur jeudi 22 janvier. Deux individus "cagoulés" et "lourdement armés" (arme de poing et couteaux) sont entrés dans le domicile d’une famille résidant dans le quartier de la Duchère, avant de violemment menacer une mère et ses trois enfants. Selon le syndicat policier Alliance, les deux individus ont ligoté et bâillonné tous les membres de la famille, avant de blesser la mère à l’arme blanche, d’attendre le retour du père de famille et de le bâillonner.

Pendant plus d’une heure, les deux individus ont exercé "une pression psychologique et physique extrême" afin d’obtenir des informations sur le commerce familial. Selon nos confrères du Progrès, la femme aurait été traînée de force en voiture jusqu’à son lieu de travail, situé dans le 7e arrondissement, pour qu’elle remette la recette de sa caisse. Les deux suspects ont ensuite pris la fuite avec la voiture des victimes. Une enquête a été ouverte pour séquestration et extorsion aggravée.