"Louise", un bijou naturaliste à l’Opéra

  • par Guillaume Médioni

    • Pépite assez méconnue au sein du répertoire lyrique, Louise de Gustave Charpentier est pourtant une œuvre d’une grande richesse à tout point de vue.

    Jugé scandaleux car mettant en scène de manière trop crue pour l’époque le désir féminin et la révolte contre l’autorité parentale, Louise de Gustave Charpentier est refusé par plusieurs directeurs d’opéras avant d’être finalement créé en 1900 – soit sept ans après que le compositeur en eut achevé la partition. La première est un immense triomphe.

    Le livret, écrit par Charpentier lui-même, est en prose à une époque où l’on écrit souvent en vers. C’est le premier opéra dans le style philosophique et esthétique naturaliste – Charpentier était un grand admirateur d’Émile Zola. Il décrit son opéra tel un “roman musical” et l’on y sent l’influence des idées socialistes.

    Y sont évoqués la condition des ouvriers, le pittoresque de Montmartre ainsi que la question de l’émancipation des femmes (à l’époque même où la lutte des suffragettes anglaises bat son plein).

    C’est l’histoire d’un amour contrarié entre Louise, jeune couturière, et Julien, poète de la “bohème” qui habite dans la maison d’en face. Les parents de Louise étant farouchement opposés à un mariage, cette dernière fuit le domicile familial pour retrouver son aimé. 

    Mais la santé défaillante de son père, atteint d’une grande maladie, s’ajoute à une équation déjà bien trouble. Malgré l’ambivalence de la situation, Louise défendra sa liberté, ce qui amènera son père à la chasser. Doté d’une partition subtile, Louise apparaît comme une vaste symphonie avec voix. Les interludes y sont somptueux et préfigurent l’évolution à venir de l’opéra français.

    Côté mise en scène, cette nouvelle production de l’Opéra de Lyon verra Christof Loy – très familier de l’œuvre qu’il considère comme un chef-d’œuvre et qu’il avait déjà abordée une première fois en 2008 à l’Opéra de Düsseldorf – se repencher sur Louise pour en proposer une nouvelle approche. On retrouvera également Giulio Cilona à la direction musicale.

    Louise – Du 29 janvier au 8 février à l’opéra de Lyon – www.opera-lyon.com

