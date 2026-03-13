Orliénas : la dernière phase du chantier des 7 chemins démarre le 16 mars

Entamé en 2019, le réaménagement du lieu-dit des 7 chemins à Orliénas entre dans sa phase finale avec la création d'un parking mixte de 49 places à l'angle des RD342 et RD36.

Le projet vise à améliorer l'accessibilité des commerces et activités du secteur tout en répondant aux enjeux de mobilité et d'environnement. Le parking sera construit autour du bassin d'orage réalisé en 2025 par le SYSEG et comprendra des emplacements réservés aux personnes à mobilité réduite, aux véhicules électriques et aux grands utilitaires, ainsi qu'une zone de stationnement deux-roues équipée de racks et de box sécurisés.

L'aménagement s'accompagnera d'une section de voie verte destinée à relier à terme le centre-ville d'Orliénas, d'une vingtaine d'arbres plantés, d'un engazonnement des surfaces restantes et d'un éclairage public couvrant l'ensemble de la zone.

Le chantier est financé par l'État dans le cadre des fonds issus de l'abandon du projet d'A45 ainsi que par les Communautés de communes du Pays Mornantais et de la Vallée du Garon, et le Département du Rhône. Durant les trois mois de travaux, 12 places de stationnement temporaires resteront disponibles en permanence.