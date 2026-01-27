Comme Aulas et Sarselli, le RN plaide pour un métro E et une police des transports

La candidate du Rassemblement national souhaite créer une brigade des transports et plaide pour la création d'un métro E pour l'ouest lyonnais.

Tiffany Joncour veut, comme Aulas et Sarselli, créer une police métropolitaine des transports, dont elle revendique l'idée "depuis 2020", indique-t-elle à nos confrères du Progrès. La députée du Rhône et candidate Rassemblement national aux élections métropolitaines souhaite que cette brigade soit dotée d'un budget de 30 millions d'euros la première année, pour 350 agents "armés et assermentés".

La candidate LR-Grand Coeur Lyonnais, Véronique Sarselli défend elle aussi depuis plusieurs années la création d'une telle police. Elle a annoncé début janvier qu'elle doterait sa police des transports de 120 agents en trois ans avec pour objectif d'atteindre 200 agents à la fin du mandat.

Sur le métro E, là aussi le Rassemblement national est aligné sur Grand Coeur Lyonnais puisqu'il plaide pour la création d'un métro E, entraînant l'abandon du projet TEOL dont la livraison est prévue pour 2032. Enfin, Tiffany Joncour confirme auprès de nos confrères vouloir mettre fin à la Zone à trafic limité (ZTL) en Presqu'île de Lyon et la suppression de pistes cyclables.