Lundi 26 janvier, un marché solidaire a ouvert ses portes à la Cité Jardin dans le 7e arrondissement de Lyon. L'objectif ? Rendre le "bien manger" accessible à tous en proposant des produits frais à prix cassés.

Dans le 7e arrondissement de Lyon, les habitants de la Cité Jardin se pressent rue George Gouy ce lundi 26 janvier. Les uns après les autres, ils découvrent le nouveau marché solidaire "Vrac" du quartier. "J'avais déjà vu ce genre de marché dans un autre quartier de Lyon, je suis contente que nous puissions à notre tour en profiter", déclare une passante.

Salade, courge, pommes, fromage à raclette, pain complet... malgré sa petite taille, le local enferme une large diversité de produits frais et locaux, une première pour l'association d'aide alimentaire Vrac : "Nous avons d'autres points de vente dans la Métropole de Lyon, mais ici c'est le premier marché solidaire où nous vendons des produits frais", explique Loïc Rigaud, directeur de l'association Vrac à Lyon.

Des tarifications en fonction des situations

L'objectif ? Soutenir les producteurs locaux et aider les habitants des quartiers prioritaires à mieux se nourrir en leur offrant des produits frais à prix coûtant : "Nous achetons les produits aux producteurs que nous vendons ensuite à prix coûtant à nos adhérents, l'objectif c'est vraiment de rendre le "bien manger" accessible à tous", explique le directeur de l'association. "Quand nous parlons de justice alimentaire, il faut penser aux habitants et aux producteurs, c'est vraiment un double-enjeu", ajoute Gautier Chapuis, adjoint du maire de Lyon délégué à l'Alimentation.

Pour se procurer des fruits et légumes des Monts du Lyonnais ou du fromage venu de l'Ain, les habitants du quartier doivent ainsi adhérer à l'association. Une fois adhérent, ces derniers profitent d'une tarification adaptée à leur situation financière : "Il y a trois tarification, un tarif "coup de pouce" avec les produits vendus à -50%, un tarif "quartier/étudiant" à -10% et un tarif hors-quartier à +10%", explique Loïc Rigaud. Le tarif le plus intéressant est réservé aux personnes en situation de précarité alimentaire, sur prescription d'un travailleur social diplômé d'Etat, tandis que le tarif quartier/étudiants profite aux habitants des quartiers politiques de la ville, aux étudiants et aux bénéficiaires des minimas sociaux.

Les trois prix sont indiqués sur chaque aliment vendu.

"Découvrir de nouvelles choses"

Une nouvelle initiative qui semble déjà séduire les habitants de la Cité Jardin : "Les produits sont de très bonne qualité, défient toute concurrence et en plus sont proposés à côté de chez moi", se réjouit l'une des habitantes du quartier.

En plus de sa dimension économique, le marché favorise le lien social et permet à chacun de changer ses habitudes alimentaires : "Je n'ai pas l'habitude d'aller au marché, normalement je suis plus une adepte des supermarchés, mais ça me permets de découvrir de nouvelles choses, des produits de producteurs", affirme une mère de famille de la Cité Jardin. Elle poursuit : "En plus ça me permet de croiser du monde, ça permet de casser l'isolement." Même les plus âgés semblent ravis : "Aujourd'hui j'ai même découvert la courge carat que je ne connaissais pas", raconte une sénior du quartier.

Si le marché est pour l'instant assez restreint et uniquement proposé un lundi par mois, l'association espère, à terme, le rendre plus important : "L'objectif serait de trouver un local un peu plus grand et de proposer plus de produits d'épicerie notamment", indique le directeur de l'association. "Pourquoi ne pas vendre des produits d'hygiène aussi", suggère l'une des habitantes.

Lire aussi : « On a dépassé les 1 000 repas solidaires consommés » explique Baptiste Peycelon