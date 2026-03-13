Des croix gammées ont été découvertes sur des garages ainsi que sur des tracts ces deux dernières semaines à Charly près de Lyon.

La gendarmerie a ouvert une enquête à Charly dans la métropole de Lyon après que des croix gammées ont été découvertes sur les portes de garages souterrains d'un immeuble situé rue de l'Église.

Selon Le Progrès, la semaine dernière, une croix gammée avait déjà été découverte sur un tract invitant à une réunion publique du maire LR Olivier Araujo.

Le candidat insoumis à la Métropole de Lyon sur la circonscription Lônes et coteaux a condamné "ces actes infâmes", tandis que le maire a indiqué que les gendarmes menaient une enquête et dit réfléchir à déposer plainte.