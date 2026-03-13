Deux restaurants de la Croix-Rousse ont été fermés par les services de l'État pour travail dissimulé.

La préfecture du Rhône a procédé à la fermeture administrative de deux restaurants situés dans le quartier de la Croix-Rousse à Lyon. Il s'agit du restaurant japonais "Toki" situé au 14 rue du Mail et du snack "Roney Kebab" situé quant à lui au 77 boulevard de la Croix-Rousse.

Ces deux établissements du 4e arrondissement sont fermés respectivement pour des durées de 15 et 14 jours depuis le 12 mars après des contrôles ayant permis de constater du travail dissimulé par l'emploi d'étrangers sans autorisation de travail salarié.

Au sein du kebab, deux salariés étrangers dépourvus d'autorisation de travail n'étaient pas déclarés. Le gérant du restaurant "Toki" a reconnu avoir intentionnellement aidé son salarié en l'employant en l'absence d'autorisation de travail et l'hébergeant au-dessus de son restaurant.