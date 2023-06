On a visité pour vous les coulisses de l'opéra national de Lyon

Lyon Capitale a visité pour vous le grand opéra de Lyon, à l'Hôtel de Ville, lieu mythique et transformé en art moderne.

L'opéra national de Lyon est un site emblématique de Lyon. Ouvert au public en 1832, le bâtiment s'est modernisé en 1993, avec l'ajout du dôme noir si caractéristique. Lyon Capitale a visité pour vous les coulisses de l'opéra national de Lyon, dans le 1er arrondissement de Lyon.

Du niveau moins 5 au + 12

Depuis l'extérieur, le bâtiment semble immense. Mais lorsque le guide de la visite, Renan, évoque des niveaux allant jusqu'au moins cinq et jusqu'au plus 12, on est bouche bée. À noter : ce peut-être sportif notamment pour les grands groupes qui doivent prendre les escaliers pour l'ensemble de la visite. Une fois à l'intérieur, le guide nous emmène au sous-sol de l'opéra. "Dans cette pièce, on est encore plus bas que le niveau du Rhône et plus bas que le métro" souffle le jeune lyonnais. Voici la réplique de la grande salle de l'opéra, le studio de répétition. C'est ici que les solistes viennent répéter, en vue de leur spectacle. Dans cette salle, entièrement noire, le son est contenu par la laine de roche.

En poursuivant la visite, Renan nous guide jusque dans l'amphithéâtre, la salle de concert, au moins deux. Conçue comme un espace "familial", la salle de concert peut accueillir jusqu'à 200 spectateurs.

La salle de spectacle de l'opéra national de Lyon @ Cheyenne Gabrelle

Le clou du spectacle est au 12e étage. Nichée tout en haut du dôme, la salle de danse donne une vue imprenable sur les toits de Lyon et l'Hôtel de Ville. Et cette salle vaut largement le détour. Réservée aux danseurs, la pièce se traverse uniquement en chaussettes.

La salle de danse de l'opéra national de Lyon @ Cheyenne Gabrelle

Du noir de partout

Contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer, l'intérieur de l'opéra de Lyon est entièrement vêtu de noir, peut-être un peu trop. Fini les lustres, les feuilles d'or et les tapis rouges. L'architecte Jean Nouvel, gagnant de l'appel à projet pour la transformation de l'opéra de Lyon en 1989, a voulu changer le regard sur l'édifice. Ici, tout est noir, et même la pièce principale de l'opéra, la grande salle. Et pourtant, quand on arrive à l'entrée de la salle, on passe par un sas entièrement rouge et classe. Une fois passée cette porte, on arrive dans une immense salle très noire. Et elle ressemble même à un immeuble. À noter que les meilleures places sont celles du par terre, et non pas celles des balcons où l'on voit bien moins la scène. Attention pour ceux qui ont le vertige, on vous déconseille les places des balcons.

L'opéra national de Lyon @ Cheyenne Gabrelle

L'opéra national de Lyon @ Cheyenne Gabrelle

D'ailleurs, la seule pièce ensoleillée est celle du 12e étage.

Infos pratiques :

Les visites ont lieu les mercredis et samedis à 13h et les jeudis à 17h30, et durent environ 1h30. Le tarif est à 10 euros.