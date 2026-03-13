Intelligence artificielle : le barreau de Lyon passe à la vitesse supérieure

Hubert de Boisse et Florence Wischer ont été élus bâtonnier et vice-bâtonnière de Lyon; (@NC)

Lors d'une journée événement, le nouveau bâtonnier de Lyon a présenté son plan d'action pour "encourager" l'usage de l'intelligence artificielle et accompagner les avocats lyonnais.

Le 3 mars, le barreau a présenté un plan d'action pour ancrer l'usage de l'IA dans la pratique professionnelle des 4 000 avocats lyonnais lors d'un évènement réunissant la philosophe Gabrielle Halpern, des éditeurs de solutions d'IA générative et des prestataires juridiques.

Le barreau entend désormais se positionner comme facilitateur entre les avocats et les outils disponibles, en encourageant leur intégration effective dans les cabinets. Le dispositif s'articule autour de seize "cafés de l'IA" bi-mensuels, ouverts à tous les avocats du barreau de Lyon et plus largement à ceux d'Auvergne-Rhône-Alpes, pour des échanges informels, des cours de prompt et des formations.

Des webinaires et plusieurs grandes conférences viendront compléter ce programme, abordant les questions d'éthique, de relation avec le juge et d'évolution du rôle de l'avocat. Un événement transversal associant le Medef, la CCI et la Direction générale des entreprises (DGE) est également prévu. Le barreau a par ailleurs annoncé son engagement comme ambassadeur du programme "Osez l'IA", porté par la DGE à l'initiative du ministère de l'Économie, avec l'ambition affichée de réduire les inégalités d'accès à ces technologies entre cabinets.