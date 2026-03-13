Dans la soirée du jeudi 12 mars, une opération de police s'est déroulée dans le 3e arrondissement de Lyon. Résultat, cinq gardes à vue, neuf travailleurs dissimulés, ainsi que des infractions dans deux cafés.

Ce jeudi 12 mars, de 22 heures à minuit, la police déclenche une opération d'ampleur contre l’immigration irrégulière et de contrôle d’établissements recevant du public, rapporte la préfecture du Rhône à nos confrères du Progrès. Les faits se sont déroulés dans le troisième arrondissement de Lyon dans les quartiers de Villeroy, Saxe, et Vendôme. Au total près de 500 personnes auraient été contrôlées pour cinq gardes à vue.

Parmi ces individus, deux étaient recherchés dans le cadre d’un mandat, un a été arrêté pour violation de son contrôle judiciaire, un autre pour blanchiment, et enfin un pour recel de vol de téléphone. Cette opération a permis d'identifier neuf personnes en situation irrégulière et dix amendes forfaitaires délictuelles ont aussi été dressées : neuf pour usage de stupéfiants, et une pour vente à la sauvette.

A noter que des procédures ont été lancées contre neuf travailleurs dissimulés, sept d'entre travaillaient dans une boucherie, un dans un café, et le dernier dans un snack. Par ailleurs, plusieurs infractions au traitement des données à caractère personnel ont été observées dans deux cafés. Ces derniers présentaient également un défaut de certificat de caisse. De ce fait, les gérants se sont vus délivrer une amende de 7 500 € par la Direction générale des finances publiques.

Lire aussi : Lyon : dix gardes à vue et un bar fermé après une opération de police dans les 3e et 7e arrondissements



