Festival Écrans Mixtes : le film espagnol Maspalomas remporte le Grand Prix 2026

Le palmarès de la 16e édition du Festival Écrans Mixtes, consacré au cinéma queer, a été dévoilé à Lyon. Le Grand Prix a été attribué au film espagnol Maspalomas de José Mari Goenaga et Aitor Arregi.

Clap de fin pour la 16e édition du Festival Écrans Mixtes, qui s’est tenue du 4 au 12 mars à Lyon et dans la métropole. Le jury, présidé par la réalisatrice allemande Monika Treut, a récompensé le film Maspalomas, réalisé par José Mari Goenaga et Aitor Arregi, avec le Grand Prix Écrans Mixtes.

Le jury a salué une œuvre abordant avec sensibilité la sexualité des personnes âgées, tout en explorant les questions du désir, de la maladie et des relations familiales.

Le Prix du jury a été attribué au documentaire Queens of Joy de Olga Gibelinda, consacré à une communauté drag engagée aux côtés des forces ukrainiennes. Le public a de son côté distingué À voix basse de Leyla Bouzid.

Enfin, le prix d’interprétation a récompensé les actrices Sadaf Asgari et Fereshteh Hosseini pour leurs rôles dans Between Dreams and Hope, réalisé par Farnoosh Samadi. Le film Maspalomas a également reçu le Prix du jury Pass Culture.