Le Département du Rhône effectue plusieurs chantiers sur son réseau routier la semaine du 16 mars 2026, entraînant des fermetures et déviations sur quatre secteurs du territoire.

Afin de garantir la sécurité des usagers et d'améliorer les mobilités, le Département du Rhône poursuit ses opérations d'entretien et de travaux sur ses routes départementales. Cette semaine, quatre chantiers sont susceptibles d'impacter la circulation dans le territoire rhodanien, avec des coupures de routes allant de quelques jours à plusieurs semaines.

Les perturbations les plus longues concernent la RD79 à Joux, où des travaux d'exploitation de parcelles boisées entraîneront une fermeture de la route du 16 mars au 3 avril, avec une exception les week-ends.

Sur la RD64 et la RD652 à Thizy-les-Bourgs, des travaux de lamier nécessiteront une route barrée avec déviation en journée du 16 au 27 mars. La RD652 à Cours sera quant à elle coupée en journée du 16 au 20 mars pour le même type d'opération. Enfin, le 20 mars, des travaux de réfection de tranchée sur la RD649 entraîneront une coupure de route sur les communes de Montmelas, Saint-Sorlin et Rivolet.