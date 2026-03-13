La course s’intensifie entre Grégory Doucet et Jean-Michel Aulas. Selon un sondage Cluster-17 pour Mag2Lyon, l’écologiste se rapproche avec 36 % des intentions de vote, tandis que l’homme d’affaires est crédité de 40 % au premier tour.

Grégory Doucet et Jean-Michel Aulas sont au coude-à-coude à deux jours du premier tour. Selon un sondage Cluster-17 pour Mag2Lyon*, l'élu écologiste obtiendrait 36 % des voix au premier tour, tandis qu'Aulas descend encore à 40 %, lui qui était potentiellement donné vainqueur au premier tour à l'heure des premières estimations.

22 % des sondés ont regardé le débat BFMTV / Le Figaro en entier

Au second tour, le maire sortant récolterait entre 48 et 49 % des suffrages contre 51-52 % pour l'ancien président de l'OL. Cependant, les cartes pourraient être rebattues puisque l'insoumise Anaïs Belouassa Cherifi se classerait en troisième position du premier tour avec 10 % des suffrages, ouvrant ainsi la porte à une triangulaire. Dans cette hypothèse, "JMA" remporterait largement la mise avec 50 % laissant l'élu écologiste à 41 % et Belouassa Cherifi à 9 %.

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Ce nouveau sondage révèle également les conséquences du grand débat BFMTV/ Le Figaro organisé le 24 février dernier. Parmi les sondés, 22 % d'entre eux expliquent avoir regardé le débat en entier, 10 % en partie, et 11 % par l'intermédiaire d'extraits sur les réseaux sociaux. A contrario, 29 % ne l'ont pas regardé mais en ont entendu parler, et 24 % n'étaient pas au courant.

Une confrontation qui n'a pas concrètement influencé les votes. En effet, 43 % d'entre eux ne changeront pas de fusil d'épaule, et 17 % sont sûrs que leur vote sera différent.

"Etude réalisée par Cluster17 auprès d’un échantillon de 1024 personnes représentatives de la population de Lyon âgée de 18 ans et plus, dont 826 inscrites sur les listes électorales à Lyon L’échantillon est réalisé selon la méthode des quotas, au regard des critères de genre, d’âge, de catégorie socioprofessionnelle et d’arrondissement d’habitation. L’enquête a fait l’objet d’un redressement sociodémographique (données INSEE) et d’un redressement politique sur la base de la reconstitution des votes suivants : premier tour de l’élection présidentielle de 2022, premier tour des élections municipales de 2020 et élections européennes de 2024. Interviews réalisées du 10 au 12 mars 2026"



