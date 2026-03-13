Théâtre : Ariane, la “Belle du Seigneur” au Radiant

Le metteur en scène Olivier Borle, bien connu des spectateurs lyonnais et villeurbannais (il a été formé à l’Ensatt et il a fait partie de la troupe du TNP), adapte pour le théâtre Ariane.

Prénom de la bouleversante héroïne du chef-d’œuvre d’Albert Cohen Belle du Seigneur, l’une des plus bouleversantes histoires d’amour jamais écrites.

L’action du livre se déroule dans les années 30, à Genève et sur la Côte d’Azur. On y retrouve Solal, juif apatride devenu sous-secrétaire général de la Société des Nations.

Il tombe amoureux fou d’Ariane. Pas de chance, elle est l’épouse d’Adrien Deume, employé carriériste et terre à terre.

Elle l’a épousé dans un moment de faiblesse. Solal tente le pari de la séduire, en se déguisant en vieillard, afin qu’elle ne tombe pas amoureuse de lui pour sa beauté et sa puissance. Il échoue et fait alors le serment qu’il arrivera à la posséder grâce aux “sales” moyens de la séduction…

Le spectacle alterne comédie pure et tragédie totale, Olivier Borle met en valeur les traits profonds des personnages, incarnés par Jessica Jargot, David Mambouch (complice habituel d’Olivier Borle), Estelle Clément-Bealem et Maxime Mansion.

Ariane – Le 17 mars au Radiant-Bellevue