Une boulangerie de Caluire-et-Cuire fermée après un contrôle d'hygiène

Une boulangerie située à la frontière entre la Croix-Rousse et Caluire-et-Cuire a été fermée en raison de manquements aux règles d'hygiène.

La boulangerie "La Maison du Gourmet" située 3 rue de Magnolles à Caluire-et-Cuire a été fermée par la préfecture du Rhône après un contrôle d'hygiène. Lors d'un contrôle réalisé le 13 mars, des agents ont constaté "des manquements graves aux règles d'hygiène".

Il a notamment été constaté la présence de déjections de souris et d'insectes dans les locaux de production, le non-respect des températures de conservation des denrées, ou encore l'absence de dispositif pour le lavage des mains en cuisine.

Les services de l'État ont pris la décision de fermer la boulangerie, "considérant que la poursuite de l'activité, dans les conditions constatées, constitue une menace importante pour la santé des consommateurs".

Pour rouvrir, l'établissement devra mettre en place des mesures correctives.