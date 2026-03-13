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La mairie de Mions. © D.R.

Municipales : ces communes de la métropole de Lyon où le scrutin sera bouclé en un tour

  • par Nathan Chaize

    • Dans 33 communes de la métropole de Lyon, l'élection municipale sera bouclée ce dimanche.

    Le premier tour des élections municipales approche à grand pas. Dimanche 15 mars, les Français se rendront aux urnes pour départager les candidats avant le second tour le 22 mars qui tranchera définitivement. Pour 33 villes de la métropole de Lyon où ne sont déclarés qu'un ou deux candidats, le premier tour sera aussi le dernier, sauf en cas d'égalité parfaite.

    Des duels dans vingt villes

    Dans treize communes, seul un candidat est déclaré. Les villes concernées sont : Albigny-sur-Saône, Charly, Feyzin, Fleurieu-sur-Saône, Fontaines-sur-Saône, Jonage, Lissieu, Mions, Montanay, Poleymieux-au-Mont-d'Or, Rochetaillée-sur-Saône, Sathonay-Village et Solaize. À Charly par exemple, le maire LR sortant, Olivier Araujo n'aura aucun candidat face à lui. Même situation pour le maire socialiste sortant de Feyzin, Marc Mamet ou encore le maire sortant LR de Mions, Mickaël Paccaud.

    Dans vingt communes, deux listes s'affronteront, avec une victoire au premier tour quasi-systématique donc sauf en cas d'égalité parfaite. Les villes concernées sont les suivantes : Cailloux-sur-Fontaines, Champagne-au-Mont-d'Or, Collonges-au-Mont-d'Or, Corbas, Couzon-au-Mont-d'Or, Craponne, Fontaines-Saint-Martin, Grigny-sur-Rhône, La Tour-de-Salvagny, Limonest, Marcy-l'Etoile, Quincieux, Rillieux-la-Pape, Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, Saint-Didier-au-Mont-d'Or, Saint-Germain-au-Mont-d'Or, Saint-Romain-au-Mont-d'Or, Sainte-Foy-lès-Lyon, Sathonay-Camp, Vernaison.

    Les électeurs devront en revanche rester mobilisés dans les urnes dimanche 22 mars pour le scrutin métropolitain dont l'enjeu est majeur. Un sujet de taille, notamment pour les équipes de Véronique Sarselli au regard de la sociologie de ces communes, plutôt favorable à la droite. Il faudra ainsi compter sur le travail des maires pour mobiliser les électeurs.

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