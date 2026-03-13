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Franck Morize, président de la CPME du Rhône
Franck Morize, président de la CPME du Rhône

Franck Morize réélu à la présidence de la CPME du Rhône

  • par NC

    • Réunis en assemblée générale le 12 mars 2026, une centaine de dirigeants ont reconduit Franck Morize à la tête de la CPME du Rhône pour trois ans supplémentaires.

    Dans un contexte d'instabilité économique et de pression réglementaire, Franck Morize a rappelé à ses adhérents le rôle central des entrepreneurs : "Chaque jour, des femmes et des hommes continuent d'investir, d'embaucher et d'innover. Les entrepreneurs ne sont pas le problème. Ils sont la solution."

    "Les entrepreneurs ne sont pas le problème. Ils sont la solution"

    Il a également salué l'engagement des 350 mandataires qui portent la voix des PME dans les principales instances économiques et sociales du territoire. L'assemblée générale a été marquée par l'intervention du Général de corps d'armée Alain Lardet, Gouverneur militaire de Lyon, venu éclairer les entrepreneurs sur les mutations de l'environnement stratégique international et leurs impacts sur l'activité économique.

    Dans la foulée, Guillaume Cochet a présenté les premiers travaux d'une mission exploratoire sur les enjeux de défense et de sécurité, identifiant plusieurs pistes de coopération avec les armées, les forces de sécurité intérieure et les acteurs de la cybersécurité — notamment autour du recrutement, de la reconversion professionnelle et de la sensibilisation à la sécurité économique.

    Sur le plan opérationnel, la CPME du Rhône a mené 667 actions en 2025 au bénéfice de près de 5 900 dirigeants, dont 536 interventions individuelles de conseil personnalisé et 131 événements collectifs, parmi lesquels 68 ateliers de formation ayant recueilli 98% de satisfaction.

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