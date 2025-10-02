Culture

Littérature : un bouleversant Kolkhoze…

  • par Caïn Marchenoir

    • Emmanuel Carrère dresse un portrait sensible et bouleversant de sa mère, l’historienne, écrivaine et académicienne Hélène Carrère d’Encausse.

    C’est par l’évocation de “l’hommage de la Nation” rendu à sa mère l’historienne, écrivaine et académicienne Hélène Carrère d’Encausse, le 3 octobre 2023, quelques jours après sa mort, que s’ouvre le dernier livre de son fils, Kolkhoze, le romancier Emmanuel Carrère.

    Il ironise sur le discours prononcé par Emmanuel Macron (“ou de sa plume”, note-t-il malicieusement), tout en reconnaissant qu’il ne s’en tire pas si mal. Puisqu’il retrace en une vingtaine de minutes les principales étapes de sa longue vie (elle est morte à 94 ans), les honneurs auxquels lui donnèrent droit son talent, ses immenses connaissances et surtout ses livres sur la Russie, pays dont elle fut une spécialiste reconnue.

    Mais tout autre est le récit qui sous-tend, en une manière de fil rouge, les 560 pages que compte le roman, événement incontournable de cette rentrée littéraire, déjà favori dans la liste des prétendants au prix Goncourt. L’écrivain se montre évidemment beaucoup plus fin, précis, complet et complexe. Il est porté par un amour filial immense, qui touchera n’importe quel lecteur.

    Même s’il n’omet pas de se pencher et d’éclaircir les nombreuses zones d’ombre, les erreurs, les comportements discutables, notamment envers son mari, de celle qui restera, malgré qu’on en ait, une grande dame. Immense même.

    Ce portrait sensible et bouleversant est à mettre à côté des plus beaux tableaux de mère que compte notre littérature (d’Albert Cohen à Marcel Proust). Et ce n’est pas tout ! Puisque l’écrivain, avec une verve souvent comique, un sens de l’autodérision qu’on ne lui connaissait pas, porte un regard sur ses aïeux (il remonte de deux voire trois générations) russes et géorgiens aussi bien que français (d’Encausse). Et c’est toute la grande comme la petite histoire, particulièrement centrée sur les relations entre la Russie et la France, qui s’entrelacent dans les événements et personnages qu’il fait revivre sous nos yeux. On tient là un très grand livre.

    Kolkhoze – Emmanuel Carrère, éditions P.O.L, 560 p., 24 €.

    à lire également
    Les expos à voir en octobre à Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Foyer d'Ainay
    Lyon : les travaux du foyer d'Ainay sont lancés 13:21
    Littérature : un bouleversant Kolkhoze… 12:47
    Mobilisation du 2 octobre : 28 % de grévistes dans les collèges et lycées de l'Académie selon les syndicats 12:31
    Les expos à voir en octobre à Lyon 12:04
    Les Loges restaurant Vieux-Lyon
    Cinq restaurants lyonnais figurent parmi les plus écoresponsables de France 11:41
    d'heure en heure
    Lyon : une salle de conférence s'installe sur le village du festival Lumière 11:14
    Les centres commerciaux lyonnais recrutent : 270 postes à pourvoir à Part-Dieu et à Confluence 10:42
    Loire : la Préfecture et le Département en rose pour soutenir Octobre Rose 09:50
    Nouvelle journée de mobilisation : à quoi s'attendre ce jeudi à Lyon ? 09:09
    Salon automobile de Lyon
    Salon de l’auto de Lyon : une édition 2025 record avec près de 100 000 visiteurs 08:40
    L'Asvel s'incline en fin en match pour ses débuts en Euroligue 08:17
    marche pour Thomas
    Drame de Crépol : la reconstitution s'achève sans grandes avancées 07:44
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air reste bonne à moyenne ce jeudi 07:32
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut