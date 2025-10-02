Littérature : un bouleversant Kolkhoze…

Emmanuel Carrère dresse un portrait sensible et bouleversant de sa mère, l’historienne, écrivaine et académicienne Hélène Carrère d’Encausse.

C’est par l’évocation de “l’hommage de la Nation” rendu à sa mère l’historienne, écrivaine et académicienne Hélène Carrère d’Encausse, le 3 octobre 2023, quelques jours après sa mort, que s’ouvre le dernier livre de son fils, Kolkhoze, le romancier Emmanuel Carrère.

Il ironise sur le discours prononcé par Emmanuel Macron (“ou de sa plume”, note-t-il malicieusement), tout en reconnaissant qu’il ne s’en tire pas si mal. Puisqu’il retrace en une vingtaine de minutes les principales étapes de sa longue vie (elle est morte à 94 ans), les honneurs auxquels lui donnèrent droit son talent, ses immenses connaissances et surtout ses livres sur la Russie, pays dont elle fut une spécialiste reconnue.

Mais tout autre est le récit qui sous-tend, en une manière de fil rouge, les 560 pages que compte le roman, événement incontournable de cette rentrée littéraire, déjà favori dans la liste des prétendants au prix Goncourt. L’écrivain se montre évidemment beaucoup plus fin, précis, complet et complexe. Il est porté par un amour filial immense, qui touchera n’importe quel lecteur.

Même s’il n’omet pas de se pencher et d’éclaircir les nombreuses zones d’ombre, les erreurs, les comportements discutables, notamment envers son mari, de celle qui restera, malgré qu’on en ait, une grande dame. Immense même.

Ce portrait sensible et bouleversant est à mettre à côté des plus beaux tableaux de mère que compte notre littérature (d’Albert Cohen à Marcel Proust). Et ce n’est pas tout ! Puisque l’écrivain, avec une verve souvent comique, un sens de l’autodérision qu’on ne lui connaissait pas, porte un regard sur ses aïeux (il remonte de deux voire trois générations) russes et géorgiens aussi bien que français (d’Encausse). Et c’est toute la grande comme la petite histoire, particulièrement centrée sur les relations entre la Russie et la France, qui s’entrelacent dans les événements et personnages qu’il fait revivre sous nos yeux. On tient là un très grand livre.

Kolkhoze – Emmanuel Carrère, éditions P.O.L, 560 p., 24 €.