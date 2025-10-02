En cette nouvelle journée de mobilisation, 28% des personnels des collèges et lycées de l'Académie de Lyon sont en grève ce jeudi 2 octobre.

Pour cette nouvelle journée de mobilisation du 2 octobre, d'après le SNES-FSU, 28% des personnels des collèges et lycées de l'Académie du Rhône sont en grève. Le collège Schoelcher (Lyon) recense 80 % de grévistes, contre 64% au collège Raoul Dufy (Lyon), 59 % au collège des Iris (Villeurbanne), ou encore 42,5 % au collège Gabriel Rosset (Lyon).

Des chiffres très éloignés de ceux communiqués par le Rectorat qui signale 7,31% de gréviste dans les collèges et 4,65% dans les lycées d'enseignement général et technologique dans l'Académie de Lyon.

Si le mouvement semble moins suivi que celui du 18 septembre, les syndicats ne sont pas étonnés et témoigne tout de même d'une mobilisation "non négligeable" : "Ce n'est pas étonnant que ce ce mouvement soit moins suivi après une rentrée inédite où beaucoup de collègues se sont mobilisés et mis en grève déjà plusieurs fois lors des 10 et 18 septembre mais aussi lors des mobilisations locales de rentrée", explique Rindala Younès, secrétaire académique du SNES-FSU.

A travers cette journée de grève, les syndicats d'éducation revendiquent, entre autres, une rupture budgétaire nette avec les politiques "qui ont asphyxié les services publics, en particulier l'Education Nationale et notamment le second degré", affirment les syndicats.

Lire aussi :