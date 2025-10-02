Actualité
Foyer d'Ainay
Foyer d’Ainay Crédit : Métropole de Lyon

Lyon : les travaux du foyer d'Ainay sont lancés

  • par Loane Carpano

    • Les travaux de réhabilitation du foyer d'Ainay dans le 2e arrondissement de Lyon ont débuté. 92 places d'hébergements et seize places en accueil de jours seront créées.

    Mercredi 1er octobre, le président de la Métropole de Lyon, le maire du 2e arrondissement de Lyon et le directeur départemental du Rhône et de la Métropole de Lyon à l'Agence régionale de santé (ARS), étaient présents dans le 2e arrondissement pour poser la première pierre du projet de réhabilitation du foyer d'Ainay.

    Implanté rue Jarente, le site accueillait jusqu'en janvier 116 personnes en situation de handicap mental. Ces derniers ont depuis été temporairement déplacés sur d’autres sites, afin de permettre le lancement des travaux de réhabilitation.

    92 places en hébergement créées

    La pose de cette première pierre représente le début de la rénovation complète du bâtiment. Au total, 92 places en hébergement et seize places en accueil de jour seront créées sur le nouveau site. La réhabilitation vise également à respecter les normes énergétiques et techniques en vigueur.

    Pour une livraison prévue fin 2027, le projet représente un investissement total de 29,98 millions d’euros, répartis sur vingt ans. La réalisation du projet repose notamment sur la location d’un nouveau site complémentaire et la prise en compte d’un surcoût de fonctionnement de 1,5 millions d'euros par an, dont l’impact pour la Métropole est estimé à 1,2 million d'euros chaque année.

    A noter que l'ARS et le Fond de Sainte-Marie contribuent également au projet, à hauteur respective de 637 000 euros et 1,5 million d'euros.

    Mobilisation du 2 octobre : 28 % de grévistes dans les collèges et lycées de l'Académie selon les syndicats

    
    
