Les 5 infos qu’il ne fallait pas rater à Lyon

  • par Guillaume Lamy

    • Chantier massif aux halles Paul-Bocuse, plan social chez Symbio, feu vert pour le tramway Teol, nouvelle polémique à Lyon 2 et action militante à la Fête des Lumières : l’actualité lyonnaise sous tension.

    Le “ventre de Lyon” fait le dos rond

    13,4 millions d’euros, c’est le montant astronomique qui sera investi pour rénover les halles de Lyon Paul-Bocuse. Un très lourd chantier pour le troisième site le plus fréquenté de la ville, avec plus d’un million de visiteurs par an, qui ne répond plus aux normes de sécurité. Au printemps 2024, la préfecture avait brandi la menace d’une fermeture après différentes alertes de la commission de sécurité. Si bien que la Ville a dû établir un diagnostic pour l’éviter. Et ce diagnostic n’est pas bon. Lors du conseil municipal du 18 décembre, les élus ont adopté une autorisation de programme de 1,7 million d’euros afin de lancer des études. Un montant qui intègre une enveloppe globale de 13,4 millions pour ce chantier XXL.

    Symbio : l'hydrogène tourne au vinaigre

    Symbio a annoncé la suppression de 358 postes sur son site de Saint-Fons, près de Lyon, début décembre. La nouvelle sonne comme un désaveu pour la gigafactory “SymphonHy”, inaugurée en grande pompe fin 2023. Les actionnaires (Stellantis, Michelin, Forvia) justifient ce plan social par un marché de la mobilité hydrogène qui ne décolle pas et le lâchage de Stellantis qui constituait 80 % du chiffre d’affaires prévisionnel de l’entreprise lyonnaise. Une douche froide pour cette vitrine technologique financée par l’État (environ 600 millions d’euros d’argent public) qui devait incarner l’avenir de la réindustrialisation verte. 175 emplois sont tout de même maintenus.

    Il était une fois dans l’Ouest

    Le projet de Tramway Express de l’Ouest Lyonnais (Teol) progresse. Le 4 décembre, le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable suite à l’enquête publique. Il a reconnu l’intérêt général de cette future ligne. Elle remplace le métro E promis par Gérard Collomb mais abandonné par la majorité métropolitaine écologiste estimant le coût prohibitif au regard du nombre potentiel de voyageurs (50 000 par jour). Teol doit relier Alaï, à Tassin-la-Demi-Lune, à la Confluence en 14 minutes grâce à un tunnel de 3 kilomètres en 2032. Ce projet est chiffré à 800 millions d’euros.

    Lyon 2 (encore) sous le feu des projecteurs

    Et un et deux… le professeur d’histoire médiévale de Lyon 2, Julien Théry, est sous le coup d’une procédure disciplinaire ouverte par l’université. Il sera fixé sur sa sanction d’ici “trois ou quatre mois” a annoncé la direction à Lyon Capitale. Julien Théry avait été suspendu le 3 décembre pour avoir partagé sur ses réseaux sociaux une caricature antisémite, quelques jours après avoir partagé, toujours sur ses réseaux sociaux, une liste de “20 génocidaires à boycotter en toutes circonstances”. L’université Lyon 2 était sous pression depuis que le ministre de l’Éducation nationale avait jugé les propos de l’enseignant “scandaleux”. L’université avait déjà défrayé la chronique au printemps avec l’irruption de militants revendiqués “anti-France” dans un cours de l’enseignant Fabrice Balanche.

    Soulèvements de la Terre pirate la Fête des lumières

    Soulèvements de la Terre a revendiqué l’action menée durant la dernière Fête des lumières, qui consistait à projeter des messages du type : “On dégage le RN”, “La violence policière est partout” ou encore “La police blesse et tue” sur la façade du palais Saint-Pierre place des Terreaux (Lyon 1er). Une initiative suscitant l’indignation de l’ensemble du spectre politique lyonnais, poussant la préfecture à saisir la justice. 

