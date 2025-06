Les expos de l’été : Sebastião Salgado, sublime nature 

Le musée d’Art contemporain de Montélimar expose Genesis, l’œuvre légendaire de Sebastião Salgado, grand reporter-photographe franco-brésilien qui vient de nous quitter.

Le mois dernier, la photographie a perdu l’un de ses grands talents. Décédé le 23 mai 2025, Sebastião Salgado n’avait cessé de parcourir le monde pour documenter les réalités humaines et environnementales.

Constituée de cent clichés exceptionnels en noir et blanc, réalisés lors d’une trentaine d’expéditions aux quatre coins du monde entre 2004 et 2011, cette exposition est un hommage à la nature, à la majesté et la fragilité de notre planète autour de six thèmes qui mettent en lumière les origines géophysiques de la terre, sa faune, ses peuples premiers et ses premières sociétés : Planète Sud, Sanctuaires, Afrique, Espaces nordiques, Amazonie et Pantanal.

Cette série d’une puissance inouïe nous plonge dans les paysages les plus reculés, nous faisant découvrir des montagnes, des déserts, des océans, des peuples et des animaux ayant échappé à la civilisation moderne. Un cri d’alerte, une prise de conscience ultime sur notre devoir de préservation !

Genesis - Sebastião Salgado – Jusqu’au 24 août au musée d’Art contemporain de Montélimar – contact.musees@montelimar.fr