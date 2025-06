Avenue Rockfeller à sens-unique, Chemin neuf fermé... "un bilan en demi-teinte" juge la Ville à Vélo

Malgré les aménagements favorables aux cyclistes, la Ville à Vélo ne se satisfait pas des décisions de la Métropole de Lyon concernant la mise en sens-unique de l'avenue Rockfeller et le nouveau plan de circulation de Saint-Just.

En matière d'aménagement de voirie, il est rare de ne faire que des heureux. Mais avec les deux sujets sensibles qu'étaient la mise à sens unique de l'avenue Rockfeller et le nouveau plan de circulation à Saint-Just, impliquant la fermeture aux voitures de la montée du Chemin neuf, la Métropole de Lyon semble n'en avoir fait aucun.

À Saint-Just le nouveau plan de circulation met "délibérément en danger" les cyclistes

Sur Rockfeller, l'expérimentation était particulièrement contestée. Le maire LR de Bron, Jérémie Bréaud s'est fait le porte-voix des automobilistes et des salariés de l'hôpital Edouard-Herriot. À l'annonce de la pérennisation du sens-unique, il a fustigé une décision "lyonno-lyonnaise" dans un communiqué. Montée du Chemin neuf, l'ensemble des comités d'intérêt locaux du 5e arrondissement se sont opposés à cette fermeture d'une seule voix. Ils n'ont pas été entendus. "Les écolos travaillent à leur défaite", nous glissait vendredi le patron d'un CIL.

"Un spectacle politique déplorable" à Oullins

La Ville à Vélo déplore par ailleurs la fin de l'expérimentation d'un couloir bus-vélo sur la Grande rue d'Oullins "après un spectacle politique déplorable". "Aucune solution alternative n’a été étudiée pour sécuriser les cyclistes", dénonce-t-elle, considérant que le centre-ville d'Oullins "reste donc embouteillé et toujours aussi dangereux et désagréable à vélo".

Et alors que ces aménagements s'inscrivent dans le cadre de la Voie lyonnaise n°12, dont les travaux sur le tronçon principal en hypercentre ont été reportés, l'association La Ville à Vélo elle même n'est pas satisfaite et évoque un "bilan en demi-teinte" ce lundi. Sur le Chemin neuf, elle évoque "une excellente nouvelle pour les riverains". Elle représente pourtant les cyclistes et non les riverains, dont les représentants (les CIL) s'opposaient à l'aménagement. Pour les cyclistes donc, elle appelle à "ajouter des dispositifs" pour les faire ralentir dans la descente.

La Ville à vélo salue le sens unique... mais pas le report de circulation qu'il engendre

Elle dénonce également la réouverture à la circulation de la rue de l'Antiquaille dans les deux sens, concession de la Métropole aux habitants du Bastion et de la Sarra touchés par un fort report de trafic, qu'elle juge "dangereuse et précipitée". Cela reviendrait selon la Ville à Vélo "à les mettre délibérément en danger". Seuls 1 000 cyclistes empruntent cette axe chaque jour.

Sur Rockfeller, la Ville à Vélo "salue" la pérennisation du sens-unique, mais elle demande à la Métropole de Lyon et aux mairies "de faire un effort supplémentaire sur les plans de circulation des quartiers traversés par le report de circulation en direction de Lyon, car il reste aujourd'hui trop de véhicules en transit sur de petites rues résidentielles où elles n'ont rien à faire". Un "report de circulation" pourtant essentiellement lié à la décision saluée de maintien en sens unique de Rockfeller, avenue bien mieux dimensionné pour accueillir ce trafic... Pour satisfaire l'association, la Métropole de Lyon n'a plus qu'à trouver une baguette magique pour faire disparaître les voitures.