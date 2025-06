"Déterminée et compétente" : le maire de Lyon salue la nomination de Michele Kang à la tête de l'OL

Le maire et le président de la Métropole de Lyon ont réagi à la nomination de Michele Kang à la présidence de l'OL ce lundi.

L'OL n'est pas encore sorti de la panade, mais se réorganise. Ce lundi matin, le club a annoncé la démission de John Textor, et son remplacement au poste de présidente de Michele Kang, déjà présidente d'OL Lyonnes depuis mai 2023.

"Nous nous sommes entretenus ces dernières heures et nous aurons l'occasion de nous revoir dans les prochains jours" a réagi le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet. Et d'ajouter : "Michele Kang est une dirigeante déterminée et compétente, à la hauteur du défi qui se dresse devant le club." L'édile a également salué la mise en retrait de John Textor, une "décision responsable".

Le président écologiste de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard a également salué la nomination de Michele Kang, "une interlocutrice sérieuse et crédible pour les instances du football et les créanciers comme pour les pouvoirs publics", juge-t-il. Et de poursuivre : "Nous comptons sur elle et le nouveau directeur Michael Gerlinger pour réussir à convaincre la DNCG."