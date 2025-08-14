Drôme : la mortalité routière repart à la hausse

Apres une première moitié d'année, la préfecture de la Drôme dresse un bilan sur l'activité sur la route et tous les voyants sont au rouge.

A l'occasion du passage au mois d'août, la préfecture de la Drôme dresse le bilan de la première moitié de l'année 2025 en matière de sécurité routière. Et les chiffres présentés ne sont pas bons du tout. Au 5 août, date de fins de relevés, 23 personnes ont perdu la vie, soit deux de plus qu’à la même date en 2024, année déjà considérée comme catastrophique avec une hausse de 48 % de la mortalité par rapport à 2023.

Les excès de vitesse, l'alcool et les stupéfiants sont en cause

La préfecture pointe un relâchement généralisé du respect du code de la route. Depuis janvier, 1 367 permis de conduire ont été suspendus : 601 pour conduite sous stupéfiants, 359 pour excès de vitesse et 260 pour alcool au volant. Les autorités constatent aussi une recrudescence des dépassements dangereux et de l’inattention au volant.

Sur les sept premiers mois de l’année, la Drôme enregistre 196 accidents corporels, dont 20 mortels, et 257 blessés, dont 112 graves.

Une politique "Zéro tolérance" annoncée

Face à ce constat, le préfet appelle à une mobilisation collective et annonce un renforcement des contrôles de sécurité routière. "Le respect des règles de conduite, le respect des autres usagers : c’est ensemble que nous éviterons de nouveaux drames humains."

La campagne de prévention s’accompagne d’une présence accrue des forces de l’ordre sur les axes les plus accidentogènes. Avec par exemple : la RN7, l’A7, la RD538 et la RD93, ainsi que certains itinéraires touristiques de montagne très fréquentés en été. Tout cela accompagné d'un mot d’ordre : tolérance zéro pour les comportements dangereux.

