Les expos de l’été : l’économie monastique, un modèle de sobriété

Situé au cœur du parc naturel régional de la Chartreuse, le musée de la Grande Chartreuse – dont la mission est de témoigner de la vie des chartreux – propose avec sa nouvelle exposition une plongée dans l’histoire des différents ordres monastiques (bénédictins, cisterciens, trappistes…) autour de nombreux objets et documents : photos des moines et moniales au travail, objets fabriqués, habits, œuvres d’Arcabas…

Elle nous invite également à découvrir l’économie monastique à travers les âges en questionnant ce modèle face aux réalités contemporaines de sobriété et de développement durable. L’activité principale des monastères a longtemps été l’agriculture qui leur permettait de vivre en autarcie, or ce n’est plus le cas. Les moines fabriquent surtout des produits alimentaires, cosmétiques et décoratifs en relevant le défi du respect de l’homme et de l’environnement. Des produits qui, par ailleurs, sont intégrés à la marque Monastic, créée par deux cents monastères réunis autour d’une réflexion sur leurs justes besoins et l’approche spirituelle du travail monastique.

Un petit tour s’impose du côté de la boutique du musée avec les produits des pères chartreux qui vont de l’Élixir végétal aux liqueurs en passant par la gamme herboristerie, sans oublier les confitures de Notre-Dame des Gardes ou les pâtés de Bricquebec.

L’économie monastique, un modèle de sobriété – Jusqu’au 11 novembre au musée de la Grande Chartreuse – www.musee-grande-chartreuse.fr