Chaponost : un cambrioleur retrouvé grâce à un système de géolocalisation

Le 31 juillet dernier, un individu a cambriolé un domicile de Chaponost. Ce dernier a été retrouvé quelques heures plus tard grâce au système de géolocalisation de l'un des appareils volés.

Les faits remontent au 31 juillet dernier, ce jour-là, un individu parvient à s'immiscer dans un domicile de la petite commune alors que les propriétaires sont à l'intérieur du logement. Alerté par des bruits, les habitants remarquent que leurs bijoux et appareils électroniques ont disparu. Une équipe de gendarmes est alors appelée sur place pour cambriolage.

Sur place, les équipes de gendarmes réussissent à localiser l'un des appareils se trouvant alors à quelques mètres du domicile. Un suspect positionné à ce même endroit est interpellé mais ce dernier ne détient aucun bien. De retour au domicile, les équipes arrivent à localiser un nouvel appareil dans un bus. Quelques minutes plus tard, le même homme est interpellé, cette fois-ci en possession d'un sac rempli d'affaires appartenant aux victimes et d'une arme.

Directement placé en garde à vue, l'individu a finalement été présenté au tribunal judiciaire de Lyon. Selon les informations du Progrès, ce dernier a écopé d'un an d'emprisonnement, avec interdiction de détenir ou de porter une arme pendant trois ans, assortis d'une interdiction de territoire pendant trois ans.

