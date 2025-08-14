Actualité
voiture police faits-divers
A Lyon, un octogénaire aurait été tabassé pour sa chaîne en or

    • Un homme de 86 ans a été violemment agressé dans le 7e arrondissement de Lyon dimanche 10 août.

    Selon le site actuLyon, citant la fille de la victime, un octogénaire aurait été violemment agressé dans le 7e arrondissement de Lyon dimanche 10 août. L'homme aurait été tabassé et retrouvé ensanglanté au sol.

    L'auteur des faits aurait réussi a dérober la chaîne en or de la victime, ainsi que ses papiers. L'homme de 86 ans souffrirait de fractures au niveau d'une jambe, du fémur et de la hanche.

    Une plainte a été déposée mercredi 13 août ont indiqué les services de police. Une enquête a été ouverte.

