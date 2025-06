Escapades en Isère : Grenoble, entre nature et culture

À 1 heure 25 en train de Lyon, Grenoble, avec ses nombreux musées gratuits, joue aussi bien la carte culture que nature. Pour un bol de fraîcheur, sautez dans un canoë et faites une virée sur l’Isère, qui traverse Grenoble. Depuis le centre-ville, les amoureux d’aventure pourront, eux, facilement prendre un peu de hauteur, à pied ou à vélo, et rejoindre la beauté sauvage des massifs qui entourent la capitale des Alpes.

Balade en canoë © Flavien Etheve / Agence Grenoble Alpes

Au pic des beaux jours, quand la température monte, la fraîcheur de l’eau est un atout bienvenu. Pour une découverte de Grenoble ludique et rafraîchissante, laissez-vous porter en canoë au fil de l’eau… en pagayant quand même un peu ! Au départ de la base d’aviron de l’île Verte jusqu’au pont d’Oxford, cette balade, proposée par Grenoble Alpes Tourisme, d’environ 5 kilomètres et réalisable en famille, allie sport et culture. Accompagnés d’un guide, vous découvrirez, depuis le fleuve, l’histoire de la ville et ses lieux emblématiques : la Bastille, ses quais, ses ponts… Une aventure sportive sur l’eau, d’environ 2 heures, dont vous ressortirez avec des anecdotes historiques et culturelles à raconter.

Vue imprenable depuis la Bastille © Pierre Jayet

En quête de hauteur

Pour prendre un peu de hauteur, direction la Bastille, ancien fort militaire sur les contreforts de la Chartreuse. Accessible à pied ou avec les fameuses bulles du Téléphérique, le quartier est propice aux balades. Il abrite également la seule via ferrata urbaine de France, aux spectaculaires vues sur Grenoble. Avec son pont de singe, son pont népalais et ses prises aériennes, l’adrénaline sera au rendez-vous ! Les enfants peuvent, eux, faire le plein de sensations fortes au sommet, sur le parcours Acrobastille et ses deux tyroliennes géantes.

VTT sur la Via du Tram Lauriane Ranchon / Agence Grenoble Alpes

La Via du Tram

Autre massif, autre ambiance. La Via du Tram, sur les traces du tramway électrique qui reliait, entre 1909 et 1951, Grenoble à Saint-Nizier-du-Moucherotte, permet de rallier les portes du Vercors depuis le centre-ville. Le parcours sportif de 38 kilomètres prend rapidement de l’altitude et se termine perché à 1 100 mètres. Ponctué de 16 panneaux patrimoniaux, il est adapté aux VTT, mais se pratique également à pied ou à cheval.

Infos pratiques

Où loger ?

• Rocky Pop, hôtel 4* ambiance pop et décontractée au cœur du centre-ville – rockypop.com/grenoble

• Okko Hotels, hôtel design 4* en centre-ville – okkohotels.com

• Maison Barbillon, hôtel 3* au charme rétro-contemporain, proche de la gare – maisonbarbillon.com

Où se restaurer ?

• Poppa, adresse trendy en centre ville, produits bruts et de saison – lepoppa.com

• Ciel, bar et brasserie en rooftop, sur les contreforts de la Bastille – ciel-rooftop.com

• Canopy, bistrot perché aux ambiances du Sud – canopy-restaurant.com

Se déplacer malin et découvrir le territoire

• Le G-Pass : Chrono 24H ou Montagne 72H, il inclut de 50 à 80 activités gratuites ou réductions et l’accès illimité aux transports en commun

À ne pas manquer

• Chaque vendredi est une fête, ambiance festive de 17 h à 21 h dans le centre historique de Grenoble, tous les vendredis du 4 avril au 3 octobre

• L’été Oh! Parcs, animations et activités gratuites, du 10 juillet au 27 août

• L’été sur les Quais, quais piétonniers et festifs, les 28 juin, 5 et 12 juillet

Comment s’y rendre ?

• En train, Lyon-Grenoble direct 1 heure 25

• En voiture, comptez 1 heure 30