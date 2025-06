Lyon : Thomas Rudigoz déplore des"annonces tardives"en faveur de la police municipale

Le chef de file du parti Renaissance à Lyon, Thomas Rudigoz, a déploré les mesures adoptées par municipalité en faveur de la police, les jugeant trop peu ambitieuses.

Lors du dernier Conseil municipal, la Ville de Lyon a voté une série de mesures en faveur de la police municipale. Des annonces "tardives" après "cinq ans de flou, de renoncements et de discours ambigus", a dénoncé Thomas Rudigoz, chef de file du parti Renaissance à Lyon.

"Absence totale de vision en matière de sécurité"

Dans un communiqué diffusé le 26 juin, Thomas Rudigoz déplore "l'absence totale de vision globale en matière de sécurité" de la municipalité écologiste et estime "que Grégory Doucet et son exécutif ont passé une partie du mandat à avoir une position ambiguë vis à vis de la police. Ils ont poursuivi leurs compromissions politiques avec La France Insoumise, dont certains représentants ont tenu des propos inacceptables à l’encontre des forces de l’ordre. Aujourd’hui, les paroles d’empathie envers les policiers sonnent creux : la confiance n’est pas là."

Autre point de tension : les 30 à 60 nouvelles caméras de vidéosurveillance déployées d’ici 2026. Ces dernières s’ajouteraient aux 571 caméras fixes et aux 30 nomades déjà en fonction pour un budget de de 962 000 €, auquel il faut ajouter 738 000 € pour la maintenance annuelle et au renouvellement chaque année d’un cinquième du parc existant. Une mesure jugée toujours insuffisante par Thomas Rudigoz. "Comment prétendre garantir la tranquillité publique sans doter les agents d’outils efficaces pour prévenir, enquêter et intervenir ? Le dogmatisme idéologique de la majorité écologiste freine une politique de sécurité moderne et pragmatique", estime-t-il enfin.

