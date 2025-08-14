Plus de 3 000 impacts de foudre sur la région Auvergne-Rhône-Alpes cette nuit

Plus de 3 000 décharges de foudre ont été enregistrées depuis 12 h dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

L'activité orageuse a été intense cette nuit dans la région Auvergne-Rhône-Alpes alors qu'une grande partie du territoire avait été placée en vigilance jaune orages. 3 093 décharges ont été enregistrées depuis mercredi 20 h indique l'observatoire Keraunos.

La Loire a été particulièrement touchée, tout comme l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie. Lyon pour sa part a été relativement préservé. Ce jeudi, l'ensemble de la région est placée en vigilance jaune orages.