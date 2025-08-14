Actualité

Pollution : la qualité de l'air reste mauvaise ce jeudi à Lyon

  • par La rédaction

    • Les Lyonnais subissent toujours une qualité de l'air dégradée ce jeudi en plein épisode caniculaire.

    La qualité de l'air est toujours mauvaise ce jeudi 14 août à Lyon, notamment en raison de l'épisode caniculaire qui s'abat sur la ville depuis plusieurs jours. Les niveaux de concentrations en ozone sont mauvais indique Atmo, tandis que ceux de particules fines sont dégradés.

    Aucune amélioration n'est à prévoir vendredi 15 août. A noter que la présence de poussières désertiques accentue la dégradation de la qualité de l'air indique Atmo.

