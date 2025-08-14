Un homme perd la vie après une noyade au lac de Miribel-Jonage

Un homme a perdu la vie après une noyade au parc de Miribel-Jonage ce mercredi.

Mercredi 13 août vers 18 h 30, les sapeurs-pompiers ont été contactés alors qu'une personne était en train de se noyer dans l'un des points d'eau du parc de Miribel-Jonage.

Ils sont arrivés sur les lieux une quinzaine de minutes plus tard et ont tenté de le réanimé, sans succès. Lundi déjà, un homme de 22 ans a été évacué en urgence absolue de la plage de l'Atol après une noyade.

Le 22 juin dernier, un jeune homme de 25 ans s'est mortellement noyé dans une zone non surveillée du lac au parc de Miribel-Jonage. A noter que le dernier bilan de Santé publique France, en juin, montrait une hausse préoccupante des noyades mortelles, notamment dans le département du Rhône.

Lire aussi : Nouvelle noyade à Miribel-Jonage : un jeune homme en urgence absolue transporté en hélicoptère