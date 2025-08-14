A Corbas, la mairie frappe fort contre les dépôts sauvages

Pour lutter contre les dépôts sauvages, la mairie de Corbas a mis en place un dispositif qui a permis de verbaliser de nombreux contrevenants.

La mairie de Corbas a installé à la fin de l'année 2024 une caméra qui analyse le sol d'une zone de la commune touchée par des dépôts sauvages. Cette dernière détecte lorsqu'un changement est détecté au sol et envoie une alerte à la police municipale.

La caméra peut, dans le cas d'un dépôt sauvage, détecter la plaque d'immatriculation de l'auteur afin de le verbaliser, après vérification sur place des agents municipaux.

Selon Le Progrès, plus de 57 dépôts sauvages ont été recensés depuis l'installation du dispositif, représentant un total de 2 300 kilos de déchets déversés dans la nature. La Ville a récupéré ainsi 2 500 € d'amendes.