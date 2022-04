L’interprétation est d’autant plus crédible qu’elle nous fait penser à quelques animaux politiques bien réels, et pas du tout en voie de disparition. “Pressons-nous de rire de tout, de peur d’être obligé d’en pleurer”, disait Beaumarchais.

Chacun suit sa trajectoire, l’un plutôt à droite, l’autre plutôt à gauche. Mais l’on s’aperçoit bien vite que ces positionnements idéologiques ne sont pas le plus important. De fait, ils comptent peu par rapport aux questions de stratégies, aux ruses machiavéliques et aux tentatives de chantage que les deux compères mettent en œuvre pour conquérir le pouvoir.

C’est par le versant comique que ces deux comédiens ont décidé d’explorer les dessous, pas toujours forcément affriolants, de notre vie politique. À cet effet, ils ont imaginé la montée jusqu’aux plus hautes marches de deux jeunes politiciens. On retrouve notre duo d’ambitieux à sa sortie de l’ENA. Ils ont de l’énergie à revendre et une irrépressible volonté de gravir les échelons.

Le premier tour de l’élection présidentielle française est prévu le dimanche 10 avril, tandis que le deuxième aura lieu le dimanche 24 avril. C’est donc en pleine période électorale, du 6 au 23 avril, que le spectacle écrit à quatre mains, joué et mis en scène par Antoine Demor et Victor Rossi, Le Prix de l’ascension, sera de nouveau à l’affiche de la Comédie-Odéon.

La compagnie Cassandre en Campagne

C’est une démarche différente, mais également teintée d’humour, qui amènera la compagnie Cassandre, dirigée par Sébastien Valignat, à s’interroger sur notre vie politique et notre système démocratique lors de ce moment crucial de la présidentielle.

Le metteur en scène se demande par exemple pourquoi nous sommes amenés à nous engueuler férocement dès qu’un sujet politique est mis sur la table.

Avec le spectacle Campagne, afin de répondre à cette question, et à beaucoup d’autres, il installera sur la scène du théâtre du Point-du-Jour un singulier dispositif scénographique.

Soit une tribune à roulettes, un isoloir comme simples coulisses et des écrans où se bousculent images d’archives, fils Twitter et projections en direct.

Au jour le jour, la période électorale y sera documentée et confrontée avec (im)pertinence à un corpus de textes théoriques. Objectif revendiqué de cet étonnant spectacle performatif : “Sonder les méthodes propagandistes et manipulatoires, interroger la légitimité et la scientificité des sondages alors que la défiance vis-à-vis des discours politiques et journalistiques ne cesse de s’exacerber.”

Le Prix de l’ascension – Du 6 au 23 avril à la Comédie-Odéon

Campagne – Du 12 au 15 avril au théâtre du Point-du-Jour