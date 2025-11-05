"Le Père Noël est une ordure", une pièce culte à la Comédie-Odéon

Chose rarissime, sinon unique, les droits de la cultissime pièce de la troupe du Splendid, Le Père Noël est une ordure (devenue un non moins cultissime film) ont été cédés à une troupe théâtrale lyonnaise, établie à la Comédie-Odéon, que l’on a vue dans la pièce de Jean-Philippe Daguerre, Le Petit Coiffeur.

Nul doute qu’ils sauront s’approprier ce matériau comique explosif. Et que Romy Chenelat, Bruno Fontaine, Yohan Genin, Amandine Longeac, Paul Valy se délecteront des rôles inoubliables immortalisés par le Splendid (Christian Clavier, Michel Blanc, Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte, Josiane Balasko, Marie-Anne Chazel, Bruno Moynot).

Faut-il rappeler l’intrigue ? Un soir de Noël, à la permanence téléphonique parisienne de l’association SOS Détresse Amitié, deux bénévoles, Pierre et Thérèse, sont perturbés par l’arrivée de personnages marginaux et farfelus provoquant des catastrophes en chaîne. Sans compter la présence récurrente de voisins pas piqués des hannetons non plus. Le tout aboutissant à une cascade de quiproquos, délires en tout genre et gags irrésistibles.

Le Père Noël est une ordure – Du 5 novembre au 31 janvier à la Comédie-Odéon