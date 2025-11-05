Culture
Le Père Noël est une ordure © Théâtre Comédie-Odéon

"Le Père Noël est une ordure", une pièce culte à la Comédie-Odéon

  • par Caïn Marchenoir

    • Chose rarissime, sinon unique, les droits de la cultissime pièce de la troupe du Splendid, Le Père Noël est une ordure (devenue un non moins cultissime film) ont été cédés à une troupe théâtrale lyonnaise, établie à la Comédie-Odéon, que l’on a vue dans la pièce de Jean-Philippe Daguerre, Le Petit Coiffeur. 

    Nul doute qu’ils sauront s’approprier ce matériau comique explosif. Et que Romy Chenelat, Bruno Fontaine, Yohan Genin, Amandine Longeac, Paul Valy se délecteront des rôles inoubliables immortalisés par le Splendid (Christian Clavier, Michel Blanc, Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte, Josiane Balasko, Marie-Anne Chazel, Bruno Moynot).

    Faut-il rappeler l’intrigue ? Un soir de Noël, à la permanence téléphonique parisienne de l’association SOS Détresse Amitié, deux bénévoles, Pierre et Thérèse, sont perturbés par l’arrivée de personnages marginaux et farfelus provoquant des catastrophes en chaîne. Sans compter la présence récurrente de voisins pas piqués des hannetons non plus. Le tout aboutissant à une cascade de quiproquos, délires en tout genre et gags irrésistibles.

    Le Père Noël est une ordure – Du 5 novembre au 31 janvier à la Comédie-Odéon

    à lire également
    Fête des Lumières à Lyon : découvrez en images les œuvres de l'édition 2025

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Fête des Lumières à Lyon : découvrez en images les œuvres de l'édition 2025 12:03
    "Le Père Noël est une ordure", une pièce culte à la Comédie-Odéon 11:22
    Saône-et-Loire : la RN79 partiellement fermée durant plus d’un mois dès le 12 novembre 10:42
    Cocktail molotov, accident, violences : cette boite de nuit de Lyon fermée d'urgence 10:10
    La Région lance la concertation sur le tramway Crémieu-Lyon via Meyzieu 09:33
    d'heure en heure
    La Région Auvergne-Rhône-Alpes signe un accord historique de coopération avec le Texas 08:55
    Vente d'alcool après 21h : cette épicerie du 8e arrondissement de Lyon, récidiviste, fermée d'urgence 08:35
    Pollution à Lyon : un air bon à moyen attendu ce mercredi 08:15
    Pompiers et Samu attaqués à Vénissieux : la préfète du Rhône dénonce une "agression inadmissible" 07:58
    Trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance vent violent 07:28
    Lyon soleil
    Un mercredi lumineux à Lyon, jusqu'à 18 degrés attendus 07:14
    Pascal Le Merrer Journées de l'économie
    Unique : trois prix Nobel d'économie à Lyon 07:00
    À Villefranche-sur-Saône, l’usine Blédina fermera ses portes en 2027 04/11/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut