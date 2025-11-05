Actualité
Photo by Idriss Bigou-Gilles / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Saône-et-Loire : la RN79 partiellement fermée durant plus d’un mois dès le 12 novembre

  • par la rédaction

    • La bretelle d’entrée de l’échangeur 6 "Ste-Cécile" dans le sens Mâcon/Paray-le-Monial, sur la RN79 sera fermée du 12 novembre au 19 décembre en raison de travaux.

    Afin d’aménager à 2x2 voies la RN79 sur 3 kilomètres, la bretelle d’entrée de l’échangeur 6 "Sainte-Cécile" dans le sens Mâcon/Paray-le-Monial (Saône-et-Loire) sera fermée du 12 novembre au 19 décembre.

    Les travaux, lancés par la DREAL Bourgogne Franche-Comté, consisteront à raccorder la future chaussée à la bretelle d’entrée de l’échangeur 6, entre Clermain et Sainte Cécile.

    à lire également
    Cocktail molotov, accident, violences : cette boite de nuit de Lyon fermée d'urgence

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Saône-et-Loire : la RN79 partiellement fermée durant plus d’un mois dès le 12 novembre 10:42
    Cocktail molotov, accident, violences : cette boite de nuit de Lyon fermée d'urgence 10:10
    La Région lance la concertation sur le tramway Crémieu-Lyon via Meyzieu 09:33
    La Région Auvergne-Rhône-Alpes signe un accord historique de coopération avec le Texas 08:55
    Vente d'alcool après 21h : cette épicerie du 8e arrondissement de Lyon, récidiviste, fermée d'urgence 08:35
    d'heure en heure
    Pollution à Lyon : un air bon à moyen attendu ce mercredi 08:15
    Pompiers et Samu attaqués à Vénissieux : la préfète du Rhône dénonce une "agression inadmissible" 07:58
    Trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance vent violent 07:28
    Lyon soleil
    Un mercredi lumineux à Lyon, jusqu'à 18 degrés attendus 07:14
    Pascal Le Merrer Journées de l'économie
    Unique : trois prix Nobel d'économie à Lyon 07:00
    À Villefranche-sur-Saône, l’usine Blédina fermera ses portes en 2027 04/11/25
    Stérilisation centrale des HCL
    Des agents recrutés "sans CV" à la stérilisation centrale des HCL de Saint-Priest 04/11/25
    Rhône : 146 emplois menacés chez Boehringer Ingelheim, un "démantèlement" pour FO 04/11/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut