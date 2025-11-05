Saône-et-Loire : la RN79 partiellement fermée durant plus d’un mois dès le 12 novembre

La bretelle d’entrée de l’échangeur 6 "Ste-Cécile" dans le sens Mâcon/Paray-le-Monial, sur la RN79 sera fermée du 12 novembre au 19 décembre en raison de travaux.

Afin d’aménager à 2x2 voies la RN79 sur 3 kilomètres, la bretelle d’entrée de l’échangeur 6 "Sainte-Cécile" dans le sens Mâcon/Paray-le-Monial (Saône-et-Loire) sera fermée du 12 novembre au 19 décembre.

Les travaux, lancés par la DREAL Bourgogne Franche-Comté, consisteront à raccorder la future chaussée à la bretelle d’entrée de l’échangeur 6, entre Clermain et Sainte Cécile.