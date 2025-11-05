À un mois tout juste du début des festivités, la Ville de Lyon a présenté ce mercredi 5 novembre les œuvres de cette édition 2025 de la célèbre Fête des Lumières.

La Fête des Lumières 2025 débutera à Lyon dans un mois tout pile. L'occasion pour la Ville de Lyon de dévoiler ce mercredi 5 novembre les œuvres de cette édition qui se tiendra du vendredi 5 au lundi 8 décembre. Au cours d'une conférence de presse organisée à l'Opéra de Lyon, Grégory Doucet, maire de Lyon accompagné d'Audrey Hénocque, adjointe déléguée à la Culture, a dévoilé le programme des festivités.

Après une édition 2024 où la FDL avait fêté son 25e anniversaire, avec le retour de cinq œuvres marquantes de son histoire, l'année 2025 s'annonce une nouvelle fois haute en couleur avec notamment un spectacle de drones organisé au parc de la Tête d'Or. Découvrez en images les œuvres de l'édition 2025.

L'œuvre Nouvelle vague à la gare Saint-Paul : trois artistes, trois univers distincts, une même façade transformée et boostée par le besoin de créer et de s’exprimer.

L'œuvre Lumina sera projetée sur la cathédrale Saint-Jean durant la Fête des Lumières 2025.

L'œuvre Les Malles Persanes se raconte comme un conte oriental le long de la Saône. Un bouquet de couleurs, entre nature, légendes et grand livre vivant.

La Fondation Bullukian accueillera la projection BLOBmorphose, mêlant des visages, des voix, des croisements de formes vivantes sur fond de mémoire millénaire.

Le jardin de lumière illuminera la place Antonin Poncet du 5 au 8 décembre avec cinq grandes fleurs lumineuses.

Les Lumignons du Cœur s'installeront cette année place des Jacobins pour L'île des Jacobins.

Sur la place de la République, les Lyonnaises et Lyonnais pourront observer l'œuvre Astralys au milieu des grands bassins de la place.

Dans le quartier Grolée, Héliotrope, œuvre inspirée de la figure du tournesol, évoquera le cycle des saisons et des lumières changeantes du soleil.

Le Paseo d'hiver viendra illuminer la rue de la République.

Place de la bourse, Insight viendra interroger "notre dualité, celle entre l'image que nous renvoyons aux autres et notre être profond".

Onion Skin de Olivier Ratsi sera installée Place d'Albon (1er et 2e arr.)

L'œuvre Le lundi c'est raviolis ! installée sur la place de Terreaux et coup de cœur du maire Grégory Doucet.

Stranger lights - La dernière aventure à Lyon, en hommage à la série Stranger Things, installée Place Sathonay.

Parmi les plus mystérieuses et intrigantes œuvres présentées dans le cadre de la Fête, voici Row, œuvre qui sera installé dans le quartier de l'Opéra.

Le skateboard mis à l’honneur sur la place Louis Pradel (1er arr.) avec l’œuvre « 40 ans de skate à Lyon » de Number 8 et Rémy Bergeron.

L'oeuvre Post Idols du collectif Pitaya sera installée au Parc de la Tête d'Or.

Journey of a Lamp Post au parc de la Tête d'Or.

L'Éveil des Lumières, grand spectacle de 500 drones au parc de la Tête d'Or, l'une des nouveautés attendues cette année.

Installé dans le parc de la Tête d'Or depuis le mois d'octobre, le Chat de Phlippe Geluck sera lui aussi illuminé.

Le collectif des étudiants de l'université Lyon 3 illumineront la façade de la Manufacture des Tabacs avec l'œuvre Fenêtre sur cour(s).

La basilique de Fourvière sera illuminée avec l'œuvre Région des Lumières.

L'œuvre Aube composée de pièces de bois en 3D sera visible à l'instituto Cervantès.