Fête des Lumières à Lyon : découvrez en images les œuvres de l'édition 2025
par Vincent Guiraud et Clémence Margall
À un mois tout juste du début des festivités, la Ville de Lyon a présenté ce mercredi 5 novembre les œuvres de cette édition 2025 de la célèbre Fête des Lumières.
La Fête des Lumières 2025 débutera à Lyon dans un mois tout pile. L'occasion pour la Ville de Lyon de dévoiler ce mercredi 5 novembre les œuvres de cette édition qui se tiendra du vendredi 5 au lundi 8 décembre. Au cours d'une conférence de presse organisée à l'Opéra de Lyon, Grégory Doucet, maire de Lyon accompagné d'Audrey Hénocque, adjointe déléguée à la Culture, a dévoilé le programme des festivités.
Après une édition 2024 où la FDL avait fêté son 25e anniversaire, avec le retour de cinq œuvres marquantes de son histoire, l'année 2025 s'annonce une nouvelle fois haute en couleur avec notamment un spectacle de drones organisé au parc de la Tête d'Or. Découvrez en images les œuvres de l'édition 2025.