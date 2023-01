Hänsel et Gretel à l'Opéra de Lyon : pain d’épices maison !

Inspiré librement, sur un ton parfois impertinent, du Hänsel et Gretel des frères Grimm, ce spectacle du collectif Ubique prend la forme d’un théâtre musical espiègle et ultra-créatif.

Nous voilà nez à nez avec un spectacle d’une folle originalité, poétique et accordant une place centrale à la musique, omniprésente et composée puis interprétée par les trois comédiens, jouant chacun plusieurs rôles et de nombreux instruments pas si courants : violon, clarinette, mais aussi luth, théorbe, scie musicale ou kalimbas…

On est frappé, petits comme grands, par l’extrême fraîcheur de ce Hänsel et Gretel jouant sur les codes, intégrant des problématiques de société et rivalisant d’humour pour des instants tout simplement désopilants. Le tout avec acuité et économie de moyens.

Hänsel et Gretel – Mercredi 18 janvier à 15 h et 17 h, à l’amphi de l’opéra de Lyon