Après Lyon, les SUV savoyards victimes des "dégonfleurs" de pneus

Ils avaient frappé à Lyon le week-end du 8 au 9 octobre. Les militants écologistes de l'association "Tyre Extinguishers" avaient dégonflé les pneus de 14 véhicules de type SUV. Les faits s'étaient déroulés dans le quartier de Confluence. Leur but ? "Rendre impossible la possession d’un énorme 4x4 polluant, dans toutes les zones urbaines du monde", avaient-ils déclaré au Progrès.

FIRST ACTION IN LYON, FRANCE 🇫🇷



14 SUVs disarmed in La Confluence area of Lyon, France as a new TX group takes its first action.



Paris, Toulouse, Nantes and now Lyon - where's next? France, you're on fire right now...https://t.co/cmqm5IOM5F pic.twitter.com/4zjzrAPz2J